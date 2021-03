मास्क व सामाजिक दूरी नियमों का उल्लंघन : कर्नाटक में 33 हजार से ज्यादा लोगों पर लगा जुर्माना

- स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में गत 24 घंटे में 6,485 रैपिड एंटीजन और 61,984 आरटी-पीसीआर जांच सहित कुल 68,469 नए सैंपल जांचे।

बेंगलूरु. राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों और कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के बावजूद अधिकांश लोग सामाजिक दूरी व मास्क (social distancing and mask rule) आदि नियमों को लेकर गंभीर नहीं हैं। राज्य में बीते एक सप्ताह के दौरान उल्लंघन के 33,251 (more than 33000 people fines in karnataka for not following social distancing and mask rules) मामले सामने आए हैं। सभी पर जुर्माना लगाया गया है। उल्लंघन के 11,624 मामलों के साथ बेंगलूरु शहर सबसे आगे है।

कोविड वॉर रूम (Covid War Room) के मंगलवार के आंकड़ों के अनुसार बेंगलूरु के बाद रामनगर जिले में उल्लंघन के 2,640 मामले सामने आए हैं। कोलार जिले में 2100, तुमकूरु जिले में 2089, चित्रदुर्ग जिले में 1861, गदग जिले में 1500, हासन जिले में 1076, बेलगावी जिले में 1061, शिवमोग्गा जिले में 1013, कलबुर्गी जिले में 985, बीदर जिले में 912, चिकबल्लापुर जिले में 858, दक्षिण कन्नड़ जिले में 839 और बागलकोट जिले में 766 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। दावणगेरे एक मात्र ऐसा जिला है जहां उल्लंघन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इसके बाद हावेरी जिले में सबसे कम 21 मामले सामने आए हैं।

बीते आठ दिनों के दौरान राज्य में कोविड के 6,999 नए मामले

बीते आठ दिनों के दौरान राज्य में कोविड के 6,999 नए मामले सामने आए हैं। 4,234 मरीज अकेले बेंगलूरु शहरी जिले में मिले हैं। राज्य में 34 लोगों की कोविड से मौत हुई है। इनमें से 23 मौतें बेंगलूरु शहर में हुई हैं। इस अवधि में राज्य में 3,01,998 नमूने जांचे गए। राज्य में रिकवरी दर 97.72 फीसदी रही है।

20, 342 लोग एक्टिव क्वारंटाइन में

कोविड वॉर रूम के आंकड़ों के अनुसार र15 मार्च तक राज्य में 20, 342 लोग एक्टिव क्वारंटाइन में हैं। इनमें से 12,007 लोग बेंगलूरु शहर में हैं। बेंगलूरु में 2,541 सहित राज्य में 3,960 लोग होम आइसोलेशन में हैं।