मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण के लिए विशेष वेब पोर्टल

बेंगलूरु. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान (निम्हांस) ने राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (World Mental Health Day) मनाया। विश्व मानसिक स्वास्थ दिवस के लिए हर साल अलग-अलग थीम रखी जाती है। इस वर्ष की थीम 'सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य : अधिक से अधिक निवेश, ज्यादा से ज्यादा पहुंच' है।

बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशेष वेब पोर्टल भी शुरू किया गया है। निम्हांस (The National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences) ने 40 बिस्तरयुक्त सरकारी आवासीय आरइसी डिमेंशिया देखभाल केंद्र की भी घोषणा की।

नई दिल्ली की रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन निगम लिमिटेड (आरइसी) वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। समाधान परामर्श केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ. सी. आर. चंद्रशेखर ने अपनी दिवंगत पत्नी राजेश्वरी चंद्रशेखर की स्मृति में एक करोड़ रुपए का दान किया। केंद्र के परिचालन और रखरखाव में यह राशि खर्च होगी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग के सचिव आर. सुब्रमण्यम, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के निदेशक डॉ. वीरेंद्र मिश्रा और निम्हांस के कुलसचिव डॉ. शंकरनारायण राव सहित अन्य चिकित्सक भी इस ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल हुए।