वैक्सीन के बाद भी मास्क और सामाजिक दूरी नियमों का करना होगा पालन

बेंगलूरु. कोविड-19 वैक्सीन (covid vaccine) लेने के बावजूद कोविड नियंत्रण प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। टीका कोरोना वायरस संक्रमण से बचा सकता है लेकिन संबंधित व्यक्ति वायरस का वाहक होगा और दूसरों को संक्रमित भी कर सकता है। (still carrying the risk of transmitting the virus to someone else) इसलिए टीका लगाने के बाद मास्क और सामाजिक दूरी आदि नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है।

कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. यूएस विशाल राव ने बताया कि टीका लगाने के बाद अगर कोई कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तब टीके के कारण शरीर में विकसित एंटीबॉडी संबंधित व्यक्ति को काफी हद तक कोविड से सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन संपर्क में आने वाले व्यक्ति पर संक्रमण का खतरा रहेगा।

डॉ. राव ने बताया कि टीके वायरस के खिलाफ लडऩे के लिए प्रणालीगत प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए शरीर में प्रवेश करने के बाद वायरस नाक और गले में मौजूद हो सकते हैं। दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं।