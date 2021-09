हड़ताली कर्मी निम्हांस के कर्मचारी नहीं : कुलसचिव

बेंगलूरु. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान (निम्हांस) में बुधवार को भी 16 कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और नाइट ड्यूटी से मना करने पर नौकरी से निकालने का आरोप लगाया। हालांकि, निम्हांस प्रशासन का कहना है कि ये कर्मचारी निम्हांस के लिए काम जरूर करते हैं पर निम्हांस का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। सभी आउटसोर्स कर्मचारी हैं और निम्हांस ने इनमें से किसी की नियुक्ति नहीं की है।

निम्हांस (The National Institute of Mental Health and Neurosciences) के कुलसचिव डॉ. बी. शंकरनारायण राव ने बुधवार को बयान में कहा कि नियोक्ता होने के कारण आउटसोर्स एजेंसी ही इन कर्मचारियों के प्रति जवाबदेह है। कंपनी ही कर्मचारियों के काम का समय और काम निर्धारित करती है। यह मामला नियोक्ता कंपनी और कर्मचारियों के बीच का है। निम्हांस का इससे कोई लेनादेना नहीं है।

डॉ. राव ने ये निम्हांस (-NIMHANS) की छवि खराब कर रहे हैं। निम्हांस के एक चिकित्सक ने बताया कि बीते कई सप्ताह से इन कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है।