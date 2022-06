दपरे ने 16 पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस में बदला

8 स्पेशल एक्सप्रेस को स्थाई नम्बर

बेंगलूरु. देश में कोरोना के पांव पसारने पर देशभर में रेल संचालन ठप हो गया था। कोरोना कम होने के बाद रेलवे ने काफी ट्रेनों का श्रमिक स्पेशल तो कई का कोरोना स्पेशल के नाम से परिचालन किया था। कई ट्रेने कुछ समय पूर्व स्पेशल नम्बरों से चलाई गई थीं। रेल यात्रियों को राहत देने के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे ने 16 अनारक्षित पैसेंजर ट्रेनों को 1 जून से अनारक्षित एक्सप्रेस में तब्दील करने का निर्णय किया है। पैसेंजर से एक्सप्रेस में तब्दील की गई ट्रेनों का नम्बर भी बदला गया है। बुधवार से ये सभी ट्रेनें नए नम्बरों से चलेंगी। वहीं स्पेशल के नम्बरों से चल रही 8 एक्सपे्रस ट्रेनों के भी नम्बर बदले गए हैं।

दपरे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अनीष हेगड़े ने बताया कि 07367 अर्सीकेरे-एसएसएस हुब्बली डेली पैसेंजर स्पेशल अब 16213 अर्सीकेरे -एसएसएस हुब्बली अनारक्षित एक्सप्रेस, 07368 एसएसएस हुब्बली-अर्सीकेरे दैनिक पैसेंजर स्पेशल अब 16214 एसएसएस हुब्बली-अर्सीकेरे अनारक्षित एक्सप्रेस, 07369 चिक्कमंगलूरु-यशवंतपुर दैनिक पैसेंजर स्पेशल अब 16239 चिक्कमंगलूरु-यशवंतपुर अनारक्षित एक्सप्रेस, 07370 यशवंतपुर-चिक्कमंगलूरु दैनिक पैसेंजर स्पेशल अब 16240 यशवंतपुर-चिक्कमंगलूरु अनारक्षित एक्सप्रेस, 06591 तुमकुरु-शिवमोग्गा टाउन डेली पैसेंजर स्पेशल अब 16567 तुमकुरु-शिवमोग्गा टाउन अनारक्षित एक्सप्रेस, 06592 शिवमोग्गा टाउन-तुमकुरु दैनिक पैसेंजर अब 16568 शिवमोग्गा टाउन-तुमकुरु अनारक्षित एक्सप्रेस, 06383 केएसआर बेंगलूरु-कोलार पैसेंजर स्पेशल अब 16549 केएसआर बेंगलूरु-कोलार अनारक्षित एक्सप्रेस, 06384 कोलार-केएसआर बेंगलूरु पैसेंजर स्पेशल

अब 16550 कोलार-केएसआर बेंगलूरु अनारक्षित एक्सप्रेस के रूप में नए नम्बरों से चलेंगी। रेलवे ने इन ट्रेन की गति भी बढ़ाई है।

वहीं रेलवे ने स्पेशल के तौर पर चल रही 8 एक्सप्रेस ट्रेनों के भी नम्बर बदले हैं। इनमें 07347 एसएसएस हुब्बली-चित्रदुर्ग एक्सप्रेस अब 17347 नम्बर से, 07348 चित्रदुर्ग-एसएसएस हुब्बली अब 17348 नम्बर से, 06225 मैसूरु-शिवमोग्गा टाउन अब 16225 नम्बर से, 06226 शिवमोग्गा टाउन-मैसूरु अब 16226 नम्बर से, 07314 यशवंतपुर-मैसूरु अब 16207 नम्बर से, यशवंतपुर-मैसूरु 07313 अब 16208 नम्बर से, 07315 यशवंतपुर-सेलम अब 16211 नम्बर से, तथा 07316 सेलम-यशवंतपुर एक्सप्रेस अब 16212 नम्बरों से चलेंगी।

