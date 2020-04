तबलीगी जमात सम्मेलन: कर्नाटक से शामिल हुए थे 342

बेंगलूरु. एक ओर राज्य में कोरोना पॉजिटिव (Coronavirus) लोगों की संख्या बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर खबरें आ रही हैं कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुए तबलीगी जमात कार्यक्रम में राज्य के तीन सौ से अधिक लोगों ने शिरकत की थी।

स्वास्थ्य मंत्री बी. श्रीरामुलु ने बुधवार को कहा कि निजामुद्दीन में पिछले महीने हुए तबलीगी- जमात आयोजन में राज्य से करीब 342 लोग शामिल हुए थे जिनमें से 40 लोगों की पहचान कर उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। एक ट्वीट में मंत्री ने कहा कि उनमें से 12 को कोविड-19 नहीं होने की पुष्टि हो चुकी है।

200 people including 4 from Bengaluru & 5 from Belgaum, who participated in Tablighi Jamaat (in Delhi's Nizamuddin), have been quarantined. Total 342 people from Karnataka had attended the event: Karnataka Health Minister B Sriramulu pic.twitter.com/A9CZjfBlXb