कर्नाटक में दस माह का बच्चा भी कोरोना की चपेट में

बेंगलूरु. राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले में 10 माह का बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया है। उपायुक्त सिंधु बी रूपेश ने इस मामले की पुष्टि की है। यह मामला साजीपंडू में सामने आया है।

इसके पहले शुक्रवार को निकटवर्ती तुमकुरु में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 65 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या तीन हो गई है। यह बुजुर्ग ५ मार्च को ट्रेन से दिल्ली गया था और ग्यारह मार्च को लौटा था। इसके साथ यात्रा करने वाले लोगों का पता लगाया जा रहा है।

A 10-month-old baby in Sajipanadu of Dakshina Kannada district has been tested positive for COVID-19: Sindu B Rupesh, Deputy Commissioner of Dakshina Kannada, Karnataka