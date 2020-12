कर्नाटक में जनवरी में खुलेंगे दसवीं व बारहवीं के स्कूल

बेंगलूरु. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा (Karnataka Chief Minister B S Yediyurappa) ने शनिवार को 1 जनवरी, 2021 से कक्षा 10 और 12 के लिए राज्य भर के स्कूलों को (reopening of schools across the state for classes 10 and 12 from January 1) फिर से खोलने के लिए हरी झंडी दे दी।

बेंगलूरु में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मार्च में कोविड-१९ संक्रमण के कारण बंद हुई दसवीं व १२वीं की कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी की घोषणा की।

बता दें कि मुख्यमंत्री का फैसला कोविद -19 तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर आधारित है। समिति ने हाल ही स्कूलों को फिर से खोलने के पक्ष में राय व्यक्त की थी।

बाद में अन्य कक्षाओं के लिए होगा विचार

मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे पहले हमने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। इसके बाद लगभग 15 दिनों तक राज्य की स्थिति का आकलन करेंगे और बाद में अन्य कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने पर चर्चा करेंगे।

मालूम हो कि शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 9 के लिए विद्यागम योजना फिर से शुरू करने और स्कूलों के परिसर में कक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है।