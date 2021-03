कर्नाटक में दसवीं की परीक्षा 21 जून से, जानिए किस दिन कौन सी परीक्षा

बेंगलूरु. कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड (The Karnataka Secondary Education Examination Board) ने एसएसएलसी ( Secondary School Leaving Certificate) परीक्षा 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षा 21 जून से 5 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। जबकि बारहवीं की परीक्षा 24 मई से होगी।

बोर्ड की ओर से कहा गया है कि स्वच्छता और सुरक्षा उपायों के बीच परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य (Use of masks, sanitisers will be mandatory) होगा।

परीक्षा केन्द्रों पर भी कोरोना के मद्देनजर तमाम एहतियाती उपाय किए जाएंगे और थर्मल स्कैनर के माध्यम से छात्रों की जांच की व्यवस्था (arrangements will be made to check students through thermal scanners) की जाएगी।

किस दिन कौन सी परीक्षा