नए साल के जश्न के लिए किले में तब्दील होगा शहर

New Year celebrations in Bangalore: पिछले वर्षों की अप्रिय घटनाओं के मद्देनजर बेंगलूरु पुलिस ने इस बार नए साल (New Year) की पूर्व संध्या पर आईटी सिटी को एक किले में तब्दील करने की योजना बनाई है जहां हर गतिविधि पर पुलिस की नजर होगी और सही अर्थों में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा।