छात्रा की शादी रुकवाने के लिए शिक्षक ने किया यह काम

महेश बिरदार के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी शिक्षक ने सोमवार को लडक़ी की तस्वीरों को अपने व्हाट्सएप स्टेटस के रूप में (posted the girl's photographs as his WhatsApp status) यह जानने के बाद पोस्ट किया कि उसकी शादी तय हो गई है। तस्वीरें तब ली गईं जब लडक़ी 10 वीं कक्षा में थी। तस्वीरें वायरल होने के बाद ग्रामीण विरोध करने के लिए स्कूल आए और शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की।

प्रखंड शिक्षा अधिकारी श्रीशैल करिकट्टी व अन्य अधिकारियों (Block Education Officer Shrishail Karikatti) ने स्कूल का दौरा कर स्थिति को नियंत्रित किया।

करिकट्टी के अनुसार लडक़ी और उसके परिवार के सदस्यों ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर बिरदार को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि पूर्व छात्रा अपना डिग्री कोर्स कर रही थी।