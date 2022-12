रंगणतिट्टू में गूंजा विदेशी पक्षियों का कलरव

बैंगलोरPublished: Dec 03, 2022 05:18:33 pm Submitted by: Santosh kumar Pandey

पेड़ों पर बनने लगे घोंसले

मंड्या. श्रीरंगपट्टण तहसील में कावेरी नदी तट पर स्थित रंगणतिट्टू पक्षी अभयारण्य में विदेशी पक्षियों की कलरव गूंजने (The tweet of foreign birds echoed in Ranganathittu) लगी है। दिसंबर माह में सर्दी का मौसम शुरू होते ही विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हुआ है। विदेशी पक्षियों में एपेलिकान, वूलिनेक, स्टार्क, व्हाइट आइबिस, ग्रेट पेलिकॉन सहित अन्य पक्षियों को यहां का वातावरण आकर्षित करता है। विदेशी पक्षियों के कलरव व अठखेलियों से वातावरण गूंजने लगा है।

नदी के तट पर लम्बे पेड़ों पर विदेशी पक्षी घोंसला बनाकर वंश वृद्धि करने के बाद लगभग तीन महीने ठहरकर फिर अपने वतन की और लौटते हैं। अभयारण्य में आने वाले पर्यटकों को पक्षियों को नजदीक से देखने लिए नौकायन की सुविधा उपलब्ध है। विदेशी पक्षियों को देखने के लिए कर्नाटक के साथ ही अन्य राज्यों के लोग व विदेशी पर्यटक भी यहां आते हैं। अभयारण्य में कृत्रिम झरना भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। पढ़ना जारी रखे