कोरोना : कर्नाटक में टीकों की कोई कमी नहीं : स्वास्थ्य मंत्री

चिकबल्लापुर. स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि राज्य में कोरोना टीकों (there is no shortage of corona vaccine in Karnataka) की कोई कमी नहीं है। अगले सप्ताह केंद्र सरकार राज्य को वैक्सील की 12.5 मिलियन खुराक की आपूर्ति करेगी। इसके पहले अतिरिक्त चार मिलियन डोज भेजे जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने आश्वसान दिया है कि टीके की कोई कमी नहीं होगी।

उन्होंने चिकबल्लापुर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। लोगों को चाहिए कि मास्क व सामाजिक दूरी नियमों की अनदेखी नहीं करें। उन्होंने अगले दो माह तक बैठक और समारोह आदि स्थगित करने का सुझाव भी दिया।

डॉ. सुधाकर ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु का हर व्यक्ति एक अप्रेल से कोरोना टीका लगवा सकेगा। वे केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। लोगों को चाहिए कि इसके लिए वे कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं। टीका केंद्रों पर भी पंजीकरण का विकल्प है।

चार लाख खुराक की आपूर्ति आज

बेंगलूरु. राज्य में मंगलवार शाम 3.30 बजे तक कुल 27,58,715 लोगों का कोरोना टीकाकरण हुआ। इनमें से दो लाख से ज्यादा लाभान्वितों को 22 मार्च को टीका लगा।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार से राज्य को अब तक कोरोना वैक्सीन की कुल 38.85 लाख खुराक प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार से मिली जानकारी के अनुसार अतिरिक्त चार लाख खुराक की आपूर्ति बुधवार को होगी। राज्य में टीकों की कमी नहीं है। इसे लेकर लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। टीकाकरण पहले की तरह ही जारी रहेगा। जरूरत के अनुसार टीकाकरण केंद्रों को टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं।