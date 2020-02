ऐसा कानून हो कि गद्दारों को देखते ही गोली मार दिया जाए: मंत्री

बेंगलूरु. कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले लोगों के खिलाफ गोली मारने का कानून लाया जाना चाहिए। पाटिल ने चित्रदुर्ग में कहा कि मुझे लगता है कि भारत में एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जिसमें भारत को बुरा बोलने वाले और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वालों को देखते ही गोली मारने का कानून हो। वर्तमान परिस्थितियों में इसकी बहुत जरूरत है।

पाटिल ने सवाल किया कि जो लोग भारत का पानी पी रहे हैं, यहां की धरती में पैदा हुआ अन्न खा रहे हैं, यहां की हवा से सांस ले रहे हैं यदि वे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो उन्हें यहां क्यों होना चाहिए? पड़ोसी देश चीन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां लोग अपने देश के खिलाफ बात करने से डरते हैं। मैं पीएम मोदी से अनुरोध करता हूं कि वे गद्दारों से निपटने के लिए एक सख्त कानून लाएं।

उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के मंच से अमूल्या नाम की लडक़ी ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे। हालांकि, लडक़ी के हाथ से तुरंत माइक छीन लिया गया था।

BC Patil, Karnataka Agriculture Minister, in Chitradurga (Karnataka): In my opinion there is need for a law that has to be brought in India - Shoot at Sight law has to brought in India for those who speak ill of India or raise pro-Pakistan slogans. It is very much needed. (23.02) pic.twitter.com/dMz0r0eXu1