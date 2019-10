कांग्रेस में मतभेद होंगे लेकिन मनभेद नहीं : खरगे

There will be differences in Congress but not discrimination. कांग्रेस पार्टी की 130 वर्षों की लम्बी परंपरा है। इस पार्टी में नेताओं के बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने यह बात कही।