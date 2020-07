कोरोना : लगातार तीसरे दिन 5000 से ज्यादा मामलों ने 90 हजार के पार पहुंचाया आंकड़ा

बेंगलूरु. कर्नाटक में लगातार तीसरे दिन 5,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। (For third day in a row, Karnataka sees over 5,000 new Covid-19 cases) इसके साथ ही कुल संक्रमितों की तादाद 90,942 पहुंच गई है। इनमें से 5,072 मरीजों की पुष्टि शनिवार को हुई। 2,036 मामले अकेले बेंगलूरु शहर में सामने आए हैं। कुल 55,388 मरीजों का उपचार जारी है और 33,750 मरीज कोरोना को हराने में कामयाब हुए हैं। इनमें से 2,403 मरीजों को शनिवार को अस्पताल से छुट्टी मिली। बेंगलूरु में 339 सहित प्रदेश में कुल 611 मरीज आइसीयू में भर्ती हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को 72 और मरीजों के मौत की पुष्टि भी की। अब तक कोविड से कुल 1,796 मरीजों की मौत हुई है।

बीते 24 घंटे में 32,756 सैंपल जांचे गए। शनिवार शाम तक कुल 11,43,262 नमूने जांचे गए हैं।

बेंगलूरु शहर में 2,036 नए मरीजों की पुष्टि के साथ ही कुल संक्रमितों की तादाद 43,503 पहुंच गई है। इनमें से 31,882 मरीजों का उपचार जारी है। 10,758 मरीज ठीक हो चुके हैं। इनमें से 686 मरीजों को शनिवार को अस्पताल से छुट्टी मिली। कोविड से 862 मरीजों की मौत हुई है।

बेलगावी जिले में 341 नए संक्रमित मिले। कुल 1,986 मरीजों में से 1,477 मरीजों का उपचार जारी है और 40 मरीजों को बचाया नहीं जा सका है।

बल्लारी जिले में 222 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 3,511 संक्रमितों में से 1,540 मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि 1,902 एक्टिव मामले हैं। 69 मरीजों को बचाया नहीं जा सका है।

दक्षिण कन्नड़ जिले में 218 मरीज मिले हैं। कुल 4,607 मरीजों में से 2,597 मरीजों का उपचार जारी है और 99 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से दो मरीज को मौत अन्य कारणों से हुई। 1,911 मरीज ठीक हो चुके हैं।

मैसूरु जिले में अब तक 107 मरीज जान गंवा चुके हैं। कुल 2,637 मरीजों में से 187 मरीज की पुष्टि शनिवार को हुई। 1,722 मरीज अब भी उपचाराधीन हैं।

कलबुर्गी जिले में 183 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की तादाद 3,712 पहुंची है। इनमें से 2,066 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,588 मरीजों का उपचार जारी है। 58 मरीजों की मौत हुई है।

धारवाड़ जिले में 183 मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,025 हो गई है। इनमें से 1,770 मरीज उपचाराधीन हैं और 89 मरीज की मौत हुई है।

उडुपी जिले में 182 नए मरीज मिलने से कुल संक्रमितों की संख्या 3,218 पहुंच गई। इनमें से 1,997 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं और 1,207 मरीजों का उपचार जारी है। 14 मरीजों की मौत हुई है।

विजयपुर जिले में 175 नए मामले सामने आए। इनमें से 24 मरीजों की मौत हो चुकी है। 2163 में से 558 मरीजों का उपचार जारी है।