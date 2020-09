ड्रग के मामले में सीसीबी के सामने उपस्थित नहीं हुईं यह अभिनेत्री

बेंगलूरु. कन्नड़ फिल्म उद्योग में मादक पदार्थों के सेवन व तस्करी के मामले में (Sandalwood DrugScandal) क्राइम ब्रांच (ccb) की ओर से तलब की गई फिल्म अभिनेत्री रागिनी द्विेदी (Ragini Dwivedi) गुरुवार को सीसीबी के सामने उपस्थित नहीं हुईं। उन्हें सुबह दस बजे सीसीबी के सामने प्रस्तुत होना था लेकिन बाद में उन्होंने एक ट्वीट के जरिए अपनी अनुपस्थिति के लिए शार्ट नोटिस को कारण बताया।

रागिनी ने लिखा कि उन्हें कल ही सीसीबी का नोटिस मिला। शार्ट नोटिस की वजह से उपस्थित नहीं हो पाईं। अभिनेत्री ने कहा है कि उनके वकील पुलिस के समक्ष उपस्थित हुए हैं और उन्होंने मेरे उपस्थित नहीं हो पाने को लेकर उन्हें जानकारी दी है।

वे सोमवार को सीसीबी के सामने उपस्थित होंगी। उन्होंने कहा कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और सीसीबी की ओर से जांच की जा रही किसी भी तरह की अवैध गतिविधि में मैं शामिल नहीं हूं।

