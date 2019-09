इस बड़े भाजपा नेता ने जताई नाराजगी कहा, ‘पावर’ और ‘पोजिशन’ स्थायी नहीं

Will consider additional department accept or not said Eshwarappa, सत्ता में बैठे लोग पार्टी लाइन से आगे जाकर खुद का नुकसान कराएंगे