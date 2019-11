रोशन बेग के साथ हुआ ऐसा जैसा किसी ने सोचा नहीं था

This happened to Roshan Baig as nobody thought: पूर्व मंत्री रोशन बेग कभी शहर की राजनीति में एक मजबूत चेहरा हुआ करते थे लेकिन गठबंधन सरकार के पतन के बाद बदले राजनीतिक परिदृश्य में अब बेग अकेले रह गए हैं।