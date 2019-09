उप चुनाव के लिए यह है भाजपा की योजना

पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी के बाद वोक्कालिगा समुदाय की भाजपा के प्रति नाराजगी और विधानसभा की पंद्रह सीटों के आसन्न उपचुनाव के मद्देनजर पार्टी खास रणनीति के तहत बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के महापौर चुनाव में इसी समुदाय के पार्षद को उम्मीदवारी दे सकती है।