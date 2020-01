जंगल की आग से ऐसे निपटेगा वन विभाग

This is how the forest department will deal with forest fire: मैसूरु, हुण्सूर और कोडुगू के जंगलों सहित नागरहोले और बंडीपुर टाइगर रिजर्व के जंगलों में आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए प्रदेश वन विभाग थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल करेगा।