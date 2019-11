इन्हें इसलिए है बिना लाइसेंस हथियार रखने की छूट

- सरकार ने बढ़ाई छूट

मडिकेरी.

केंद्र सरकार ने कोड़वा समुदाय (Kodava Community) के लोगों को पिस्टल (pistols), रिवाल्वर (revolvers) और डबल बैरल शॉटगन (double-barell shotguns) सहित हथियार (Arms) रखने के लिए दी गई लाइसेंस (license) की छूट को बढ़ा दिया है। बुधवार को जारी अधिसूचना में केंद्रीय गृह मंत्रालय (Central Home Ministry) ने छूट को वर्ष 2029 तक बढ़ा दिया है।कोड़वा देश का एकमात्र समुदाय है जिसे हथियार लाइसेंस रखने से छूट है।

यह समुदाय हथियारों की पूजा करता है। समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनशीलता (cultural and religious sensitivities of the community) को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार ब्रिटिश काल (British era) से यह छूट मिली हुई है। आम्र्स एक्ट के नियमों के अनुसार केंद्र सरकार ने यह छूट प्रदान की है।

इसलिए है यह छूट

एक धारणा यह है कि इस क्षेत्र में घरों के बीच काफी दूरी होती है। छूट का यह भी एक कारण है। परिवार में जब किसी का जन्म होता था, तो लोग हवा में एक बार फायर कर दूसरों को सूचित करते थे। किसी की मौत की सूचना के लिए दो बार फायर करते थे।