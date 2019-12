खेल नहीं ये नोटिस

- दो महीने बाद भी नहीं दिया जवाब

- डीपीआइ को केएससीपीसीआर के नोटिस की परवाह नहीं

- सातवीं की बोर्ड परीक्षा का मामला

बेंगलूरु.

प्रदेश बोर्ड के स्कूलों में सातवीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर कर्नाटक प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग (Karnataka State Commission for Protection of Child Rights - केएससीपीसीआर) और लोक शिक्षण विभाग (department of public instructions - डीपीआइ) आमने-सामने हैं। तैयारियों का हवाला देते हुए विभाग ने इस बार परीक्षा के आयोजन की घोषणा वापस ले ली थी। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार (S. Suresh Kumar) ने इसकी घोषणा की थी।

लेकिन केएससीपीसीआर शुरू से ही परीक्षा के आयोजन के विरोध में है। 11 अक्टूबर को केएससीपीसीआर ने शिक्षा विभाग डीपीआइ (DPI) को नोटिस भेज एक सप्ताह में जवाब मांगा था। नोटिस में परीक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 का उल्लंघन बताया गया है। हालांकि सुरेश कुमार ने शिक्षा का अधिकार (right to education - आरटीइ) अधिनियम में संशोधन की बात कही है। केएससीपीसीआर के अध्यक्ष फादर एंटनी सेबस्टियन ने बताया कि नोटिस जारी करने के दो माह बाद भी डीपीआइ ने जवाब नहीं भेजा है।

करीब एक महीने पहले डीपीआइ को नोटिस के बारे में याद दिलाया गया था, लेकिन डीपीआइ ने जवाब नहीं दिया है। आयोग जल्द ही दूसरी नोटिस जारी करने की तैयारी में है।

प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक बोर्ड परीक्षा का प्रावधान नहीं है। बाल अधिकारों का उल्लंघन हो तो केएससीपीसीआर को नागरिक न्यायालय की भूमिका में जांच का अधिकार है। कक्षा पांच और कक्षा आठवीं की पढ़ाई पूरी होने पर नियमित परीक्षा (Exam) के आयोजन का प्रावधान है, लेकिन विफल होने वाले बच्चों को आगे भेजने या रोकने का अधिकार प्रदेश सरकार का है।