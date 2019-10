असम के बाद इस राज्य में शुरु हुई बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई

बेंगलूरु. राज्य में अवैध तरीके से रहने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए असम की तर्ज पर राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) लागू करने की चर्चाओं के बीच पुलिस ने शनिवार को बेंगलूरु में अवैध तरीके से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 60 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। सरकार उन्हें वापस भेजने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने इन लोगों को वापस भेजने के लिए नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश के दूतावास से संपर्क साधा है।





बिना वीजा के रह रहे थे

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक बिना वीजा के शहर में रह रहे थे। पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने संवाददाताओं को बताया कि तीन थाना क्षेत्रों-राममूर्ति नगर, बेलंदूर और मारतहल्ली में शनिवार सुबह पुलिस ने छापे मारकर 60 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनमें 29 पुरुषों और 22 महिलाओं के अलावा 9 बच्चे भी शामिल हैं। पुरुषों से पुलिस पूछताछ कर रही है जबकि महिलाओं व बच्चों को विल्सन गार्डन स्थित पुनर्वास केंद्र में रखा गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के साथ ही वापस (डिपोर्ट) भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए शीघ्र ही एक वरिष्ठ अधिकारी को दिल्ली भेजा जाएगा।

पुलिस के मुताबिक इन लोगों को रोजगार दिलाने के बहाने बेंगलूरु लाया गया था। इनमें से कई लोग भवन निर्माण ठेकेदारों के यहां काम करते थे। ठेकेदारों ने इन मजदूरों के रहने के लिए निर्माणाधीन मकानों के पास ही शेड्स बना दिए थे। पुलिस को अब तक की जांच में पता चला है कि गिरफ्तार लोगों ने अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया था।





@CPBlr CCB continue the drive of tracing and deporting foreign nationals illegally staying in Blore without visas..detained 60 Foriegn nationals in a early morning raid toady..taking action to deport them..Also, strong action against those who facilitated their stay here..