गौरी-गणेश त्योहार पर इस साल भी कोरोना का साया

बेंगलूरु. कर्नाटक में इस वर्ष भी गौरी-गणेश त्योहार पर कोरोना का साया रहेगा। इस साल भी सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

श्रावण मास के शुभ महीने में लगातार त्योहारों से पहले पूरे कर्नाटक में कोविड की तीसरी लहर के संभावित प्रकोप (possible outbreak of Covid third wave) को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने गुरुवार को बड़े पैमाने पर धार्मिक त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। जिला अधिकारी उत्सव के दिनों में स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लागू करने से संबंधित निर्णय ले सकेंगे।

गुरुवार को त्योहारी सीजन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए राज्य सरकार ने मुहर्रम और गौरी-गणेश उत्सव के बड़े पैमाने पर आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया।

सभी प्रकार के जुलूसों पर प्रतिबंध

राज्य सरकार ने दोनों त्योहारों से जुड़े सभी प्रकार के जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा कि मस्जिदों में नमाज कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए अदा की जाएगी।

इसी तरह, सरकार ने पंडाल लगाकर गणेश उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है।

आदेश में कहा गया है कि लोगों को अपने घरों में त्योहार मनाना चाहिए और गणेश की मूर्ति लाते समय या मूर्तियों के विसर्जन के दौरान किसी भी जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी।