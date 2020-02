भाजपा नेता ने कहा, पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगानेवाले कोरोना वायरस की तरह

Those who shout slogans in support of Pak are like corona virus: यदि कोई पाकिस्तान में भारत माता का जयकारा लगाए तो महज पांच मिनट में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा।