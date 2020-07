20 किलोमीटर ऑटो चलाकर आशा कार्यकर्ता ने गर्भवती को पहुंचाया अस्पताल

उडुपी. उडुपी जिले में मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता (आशा) ने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता की मिसाल पेश की है। उसने आधी रात को एक गर्भवती महिला को अपने ऑटो रिक्शा में करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित सरकारी अस्पताल (she drove an auto-rickshaw in the middle of night to ferry a pregnant woman to a hospital.) सुरक्षित पहुंचाया। अगले दिन उडुपी सरकारी अस्पताल में गर्भवती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया।

आशा कार्यकर्ता राजीवी को गुरुवार आधी रात के बाद स्थानीय लोगों ने फोन कर बताया कि एक गर्भवती की हालत ठीक नहीं है और उसे अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। मामले की गंभीरता समझते हुए राजीवी खुद ऑटो चलाकर महिला के घर पहुंची और यहां से उसे ऑटो में ही अस्पताल ले गई। राजीवी के पास खुद का ऑटो है जिसका इस्तेमाल वह निजी व आर्थिक जरूरतों के लिए करती है। पर्णनकिला ग्राम पंचायत के लिए वह स्वच्छ भारत मिशन की राजदूत भी है।