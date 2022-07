छह वर्ष के होने तक इंतजार करेंगे यूकेजी के बच्चे

शारीरिक व मानसिक विकास के हित में Facebook समूह बेंगलूरु स्कूल की संस्थापक श्वेता शरण के अनुसार यह नियम बच्चों के physical and mental development के हित में हैं। भावनात्मक या विकासात्मक रूप से तैयार नहीं होने के बावजूद कई अभिभावक कम उम्र में ही बच्चों को पहली कक्षा में दाखिल कर देते हैं। कई स्कूल पढ़ाई पर ज्यादा और खेलकूद पर कम ध्यान देते हैं। कच्ची उम्र में बच्चों पर इतना दबाव सही नहीं है।

बच्चों की नींव मजबूत होगी Karnataka Council of Pre-School Association के सचिव पृथ्वी बी. के अनुसार बच्चे एक वर्ष पीछे हो जाएंगे, इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। अभिभावकों को खुश होना चाहिए कि बच्चों की नींव मजबूत होगी और भविष्य में वे बेहतर कर सकेंगे।

प्री-प्राइमरी स्तर से करें बदलाव

Associated Management of English Medium Schools in Karnataka (केएएमएस) के महासचिव डी. शशिकुमार ने कहा कि सरकार अगर इस तरह का बदलाव करना चाहती है, तब उसे प्री-प्राइमरी स्तर से करना चाहिए। मौजूदा बच्चों को इससे बाहर रखने की जरूरत है।