यूके से कर्नाटक लौटे दो और यात्री निकले पॉजिटिव

बेंगलूरु. यूनाइटेड किंगडम (यूके) से बेंगलूरु लौटे दो और यात्री कोविड पॉजिटिव (United Kingdom returned two more found with new strain of corona virus) निकले हैं। इसके साथ ही ऐसे मरीजों की संख्या 31 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार बुधवार शाम तक यूके से लौटे कुल 1,965 यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच हुई है। इनमें से 1,686 यात्री निगेटिव निकले हैं जबकि 248 यात्रियों की रिपोर्ट आनी बाकी है।

973 नए मामले, 1217 डिस्चार्ज, 7 की मौत

राज्य में बुधवार को कोविड के कुल 973 नए मरीजों की पुष्टि हुई जिसमें यूके से लौटे दो मरीज भी शामिल हैं। प्रदेश में अब तक संक्रमित कुल 9,18,544 मरीजों में से 8,94,834 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दी है। इनमें से 1,217 मरीजों को बुधवार को अस्पताल से छुट्टी मिली। प्रदेश में अब 11,610 एक्टिव मरीज हैं।202 मरीज आइसीयू में उपचाराधीन हैं। कोविड से 12,081 मरीजों की मौत हुई है। सात मौतों की पुष्टि बुधवार को हुई। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में गत 24 घंटे में 11,137 रैपिड एंटीजन और 92,720 आरटी-पीसीआर जांच सहित कुल 1,03,857 नमूने जांचे।

973 मरीजों में से 554 मरीज अकेले बेंगलूरु शहरी जिले में सामने आए हैं। यहां कुल 3,87,832 मरीजों में से 3,75,986 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 7,534 मरीजों का उपचार जारी हैं। बेंगलूरु शहर में कोविड से 4,311 मरीजों की मौत हुई हैं। पांच मृतकों की पुष्टि बुधवार को हुई। मैसूरु जिले में 34, दक्षिण कन्नड़ जिले में 31, चिकबल्लापुर जिले में 31 और बेलगावी जिले में 25 नए मामले सामने आए हैं।