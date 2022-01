स्कूल-कॉलेजों में भारतीय होने की सार्वभौमिक भावना हो : ज्ञानेंद्र

उन्होंने कहा कि अगर छात्र धर्म को अधिक महत्वपूर्ण मान शिक्षा का बहिष्कार करने लगेंगे तो सोचने की जरूरत है कि हम किस तरह का भविष्य बना रहे हैं

बेंगलूरु. गृह मंत्री अरगा ज्ञानेन्द्र (Home Minister Araga Jnanendra)ने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में सभी के लिए ड्रेस कोड लाने की योजना बना रही है। उडुपी के एक सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज (Government women's pre university college in Udupi of Karnataka) में हिजाब (Hijab) पहनने के कारण छात्रों को कक्षा में प्रवेश से वंचित किए जाने पर विवाद खड़ा होने के बाद उनका यह बयान आया है।

उन्होंने कहा कि अगर छात्र धर्म को अधिक महत्वपूर्ण मान शिक्षा का बहिष्कार करने लगेंगे तो सोचने की जरूरत है कि हम किस तरह का भविष्य बना रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों में एक सार्वभौमिक भावना होनी चाहिए (universal feeling of being Indian in schools and colleges necessary) कि हम सभी भारतीय हैं। इसलिए सभी को कॉलेजों द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म कोड (uniform code) का पालन करना चाहिए। सभी कॉलेजों में यूनिफॉर्म लाने की योजना है। शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने भी राज्य में यूनिफॉर्म कोड में संभावित बदलाव के संकेत दिए हैं।