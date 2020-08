कर्नाटक में ऑक्सीजन की कमी : अनावश्यक व अत्याधिक उपयोग से हालात बिगड़े

- स्वास्थ्य विभाग ने थेरेपी के लिए प्रोटोकॉल जारी किया

बेंगलूरु.

कोविड मरीजों के उपचार में ऑक्सीजन थेरेपी (oxygen therapy) मददगार है। लेकिन करीब एक सप्ताह से ज्यादातर अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। इन सबके बीच स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन थेरेपी के अत्याधिक और गैर जरूरी इस्तमाल (unnecessary and excessive use of oxygen therapy causing shortage) पर चिंता जताते हुए इसे मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

स्वास्थ्य विभाग के अपर प्रधान सचिव जावेद अख्तर ने शुक्रवार रात एक बयान जारी कर कहा कि ऑक्सीजन के ज्यादा इस्तेमाल से मरीजों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर ही नहीं पड़ रहा है बल्कि कीमती ऑक्सीजन की बर्बादी भी हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार अत्याधिक ऑक्सीन फेफड़ों के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं।

इसके मद्देनजर क्लिनिकल समिति ने ऑक्सीजन थेरेपी के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है। जिसके अनुसार कोविड पॉजिटव या संदिग्ध मामलों में ऑक्सीजन स्तर 94 फीसदी या इससे ज्यादा हो तो ऑक्सीजन थेरेपी की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण अंगों पर ध्यान रहे और प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड उपचार जारी रहे। इसके अलावा क्लिनिकल समिति ने यह भी बताया है कि और किन-किन परिस्थतियों में ऑक्सीजन थेरेपी का इस्तमाल होना या नहीं होना चाहिए। समिति ने ऑक्सीजन की मात्रा भी निर्धारित की है।