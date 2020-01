बीफ डिश की रेसिपी पर बवाल, सांसद ने कहा यह हिन्दुओं के खिलाफ युद्ध

बेंगलूरु. केरल टूरिज्म (Kerala tourism) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा की गई बीफ रेसिपी को लेकर घमासान मच गया है। केरल पर्यटन विभाग के इस विज्ञापन पर जहां विहिप की तरफ से आपत्ति जताते हुए कहा गया है कि सरकार इसके जरिए पर्यटन को बढ़ावा दे रही है या गोमांस का प्रमोशन कर रही है। वहीं भाजपा सांसद शोभा करंदलाजे ने इसे लेकर केरल सरकार हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने राज्य में हिन्दुओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है।

केरल पर्यटन विभाग के ट्वीट को टैग करते हुए शोभा ने लिखा है कि केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने राज्य के हिंदुओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। केरल सरकार मकर संक्रांति के दिन बीफ का महिमामंडन कर हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। यह उनकी बीमार मानसिकता का प्रदर्शन है।

बता दें कि केरल पर्यटन विभाग की ओर से बीफ फ्राई की फोटो शेयर करते हुए इसके बनाने की विधि को ट्वीट किया गया था। बता दें कि बहुत सारे ट्विटर यूजर्स ने भी इसकी आलोचना करते हुए कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर देश के कई हिस्सों में गायों की पूजा की परम्परा रही है। ऐसे में इस तरह का ट्वीट अनुचित है।

Kerala communist govt have declared a war against Hindus of the state!



Kerala Govt is taking a ride on Hindu sentiments by glorifying Beef on #MakarSankranti day.



Sick mindset of Commies of Kerala is out for display.



Communism is a disease, shame on u @KeralaTourism! https://t.co/GScZsI8RZ0