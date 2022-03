फिल्मी स्टाइल में नकली पिस्टल से करते थे लूट

तीन लुटेरे गिरफ्तार

बैंगलोर Published: March 25, 2022 05:11:51 pm

बेंगलूरु. यशवंतपुर पुलिस ने आभूषण व्यापारी के घर में घुसकर तीन महिलाओं को नकली बंदूक से डरा-धमकाकर आभूषण लूटने वाले तीन लुटेरों (Three robbers robbed jewelery by intimidation with a fake gun) को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश मूल का अमित, राजस्थान मूल का मनोहर सिंह तथा रमेश को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एक और आरोपी की तलाशी जारी है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से सोने के आभूषण तथा महिलाओं को धमकाने के लिए उपयोग की गई नकली बंदूक (लाइटर) बरामद की गई है। इस मामले में गिरफ्तार मनोहर सिंह के खिलाफ गुजरात में चोरी तथा लूट के मामले दर्ज हैं। कई मामलों में उसे सजा भी हुई है।

उल्लेखनीय है कि 15 मार्च को दोपहर 1.30 बजे यशवंतपुर क्षेत्र के राजेश्वरी स्कूल के पास स्थित कमलसिंह नामक आभूषण व्यापारी के घर में घुसकर आरोपियों ने महिलाओं को नकली बंदूक दिखाकर उनसे आभूषण लूटा था।

लूट की योजना बना रहे 4 गिरफ्तार

बेंगलूरु. शहर अपराध जांच शाखा पुलिस (City Crime Branch Police) ने हेसरघट्टा रोड पर स्थित एक निर्जन क्षेत्र में लूट की योजना बना रहे एक समाजकंटक समेत 4 जनों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से धारदार हथियार बरामद किए हैं। आरोपी राहगीरों को धमकाकर लूटने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक आरोपी का नाम राजनकुंटे थाने की समाजकंटकों की सूची में शामिल है। अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ सोलदेवनहल्ली थाने में चोरी तथा लूट के मामले दर्ज हैं।

