आइआइटी की तर्ज पर होगा यूवीसीइ का विकास : डॉ. अश्वथनारायण

- इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी

बेंगलूरु.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institutes of Technology - आइआइटी) की तर्ज पर यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (University Visvesvaraya College of Engineering- यूवीसीइ) का विकास होगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. सी.एन. अश्वथनारायण (Dr. C. N. Ashwath Narayan) ने गुरुवार को यूवीसीइ के दौरे के दौरान यह घोषणा की।

उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी शहर होने के बावजूद बेंगलूरु आइआइटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से वंचित है। आइआइटी की तर्ज पर यूवीसीइ के विकास से प्रदेश में इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी। इस अवसर पर उन्होंने यूवीसीइ के पूर्व छात्रों से भी यूवीसीइ के विकास के लिए आगे आने की अपील की।

चर्चा के बाद निर्णय

डॉ. अश्वथनारायण ने कहा कि यूवीसीइ को स्वायत्त संस्थान का दर्जा देने या फिर इसे एकात्मक विश्वविद्यालय बनाने के संबंध में वे विशेषज्ञों से चर्चा के बाद उचित निर्णय लेंगे। यूवीसीइ के पूर्व विद्यार्थी और व्याख्याता लंबे समय से यूवीसीइ को स्वतंत्र संस्थान बनाने की मांग कर रहे हैं।