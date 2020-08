पैर से परीक्षा देने वाले छात्र को विद्याधन छात्रवृत्ति

बेंगलूरु. दक्षिण कन्नड़ जिले के बंटवाल में पैर से एसएसएलसी परीक्षा लिखने के कारण चर्चा में रहे कौशिक आचार्य (Kaushik Acharya) की मदद के लिए शिबुलाल परिवार आगे आया है। शिबुलाल परिवार परोपकारी पहल के अंतर्गत संचालित उच्च शिक्षा योजना विद्याधन के तहत कौशिक अपने पसंदीदा विषय में स्नातक तक पढ़ाई पूरी करेगा। (Vidyadhan, a flagship higher-education program under the aegis of The Shibulal Family Philanthropic Initiatives announced that it would support the higher education of Kaushik Acharya (15), a differently-abled boy residing in Kanchikar Pete in Bantwal district near Bengaluru (Karnataka). Kaushik will receive a scholarship from Vidyadhan starting from class 11th until he completes graduation in any stream of his choice. )

छात्रवृत्ति की घोषणा करते हुए शिबुलाल परिवार परोपकारी पहल की संस्थापक अध्यक्ष कुमारी शिबूलाल ने कहा कि कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से कौशिक ने शरीरिक चुनौतियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। विद्याधन के प्रदेश समन्वयक विश्वनाथ के.एस. ने कौशिक को छात्रवृत्ति पत्र सौंपा।

छात्रवृत्ति के लिए धन्यवाद देते हुए कौशिक ने कहा कि अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर वह सरकारी अधिकारी बनने का सपना पूरा कर सकेगा। यह छात्रवृत्ति उसके माता-पिता के लिए भी जिंदगी बनकर आई है। अपनी क्षमता के अनुसार भविष्य में वह अपने जैसे विद्यार्थियों की हर संभव मदद करेगा।

कौशिक 625 में से 424 अंक लाकर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है।