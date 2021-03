बाघ को पकडऩे या मारने की मांग

मडिकेरी. कोडुगू जिले में करीब तीन सप्ताह में तीन लोगों को अपना शिकार बना चुके बाघ (Tiger) के नहीं पकड़े जाने से नाराज सैकड़ों किसानों ने सोमवार को मडिकेरी जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कर्नाटक राज्य रैता संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे किसानों ने थिमैय्या चौराहे से जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकाली। उन्होंने जिलाधिकारी चारुलता सोमल को ज्ञापन सौंप कर बाघ को फौरन पकडऩे या मारने की (Villagers and Farmers demand catching or killing of Tiger in Kodagu District of Karnataka) मांग की।

कर्नाटक राज्य रैता संघ के अध्यक्ष मनु सोमय्या ने कहा कि कैमरा ट्रैप में बाघ (TIger seen in camera Trap) दिखा है। गांव के कई लोगों ने अपनी आंखों से बाघ को देखा है। बाघ तकरीबन हर दूसरे दिन एक मवेशी का शिकार कर रहा है। लेकिन अब भी वन विभाग के हाथ नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि 25 दिन से वन विभाग की टीम बाघ को पकडऩे में असफल है।

किसान बाघ के दुश्मन नहीं

उन्होंने कहा कि किसानों का प्रदर्शन राजनीतिक (political) नहीं है। बाघों की रक्षा के लिए कई कानून हैं। किसान बाघ के दुश्मन नहीं हैं लेकिन इस बाघ ने तीन लोगों की जान ली है। हमले में घायल एक और व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे लकवा मार गया है। वह अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा है।

अनदेखी का आरोप

उन्होंने कहा कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक विजय कुमार गोगी ने किसानों के साथ हुई बैठक में बाघ को जल्द से जल्द पकडऩे और जरूरत पडऩे पर मारने का आश्वासन दिया था। उन्होंने वन मंत्री अरविंद लिंबावली और सांसद प्रताप सिम्हा पर भी किसानों और स्थानीय लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया।

स्थाई समाधान निकले

किसानों की मांग है कि बाघ को जल्द से जल्द पकड़ा या मारा जाए। किसानों के अनुसार दक्षिण कोडुगू में करीब 10 बाघ और हैं। सभी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। किसान चाहते हैं कि मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए स्थाई समाधान निकले। सरकार अतिरिक्त फंड जारी करे।

लोगों के हस्तक्षेप से अभियान बाधित

जिलाधिकारी चारुलता ने कहा कि बाघ पकडऩे के प्रयास जारी हैं। राज्य सरकार को नियमित रूप से रिपोर्ट भेज रहे हैं। लोगों के हस्तक्षेप से अभियान बाधित हो रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी समस्या के बावजूद चारुलता ने एक बार भी गांव का दौरा नहीं किया है। चारुलता ने कहा कि वे गुरुवार को दौरा कर प्रगति रिपोर्ट लेंगी।