फेसबुक पोस्ट को लेकर हिंसा भडक़ी, पुलिस फायरिंग में तीन की मौत

बेंगलूरु. शहर में मंगलवार रात कथित रूप से एक कांग्रेस नेता के रिश्तेदार की ओर से फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट के विरोध में हिंसा भड़क़ उठी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने गोली चलाई जिसमें तीन लोग मारे गए और ६० लोग घायल हुए हैं।

प्रशासन ने डीजे हल्ली, केजी हल्ली,कावलबायर संद्रा इलाके में कफ्र्यू लागू किया है।

आरोप है कि कांग्रेस नेता के रिश्तेदार पी नवीन ने एक एक धर्म के खिलाफ फेसबुक पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट की थी। बताया जाता है कि बाद में नवीन ने पोस्ट किया कि उसका अकाउंट हैक कर लिया गया है जिसकी वह शिकायत करेगा। इतना ही नहीं, उसने यह भी लिखा कि हमें आपस में नहीं लडऩा चाहिए। लोगों से शांति की अपील करते हुए उसने लिखा कि मैं आपके साथ हूं। जिसने भी यह किया है उसे सजा मिलनी चाहिए।

इसी बीच पुलिस आयुक्त कमल पंत के अनुसार नवीन को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा पत्थरबाजी, पुलिस पर हमला और लूटपाट के आरोप में ११० लोगों को हिरासत में लिया गया है। ट्वीटर पर एक पोस्ट के जरिए आयुक्त ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की।

With regard to incidents in DJ Halli, accused Naveen arrested for posting derogatory posts.. also total 110 accused arrested for arson, stone pelting and assault on police. APPEAL TO ALL TO COOPERATE WITH POLICE TO MAINTAIN PEACE.