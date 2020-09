पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की होती तो हिंसा नहीं होती: सिध्दरामय्या

बेंगलूरु. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या ने कहा है कि यदि सोशल मीडिया पर विवादास्पद पोस्ट के आरोपी नवीन के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई होती तो डीजे हल्ली व केजी हल्ली में 11 अगस्त की रात हुई हिंसा को रोका जा सकता था।

हिंसाग्रस्त डीजे हल्ली का दौरा करने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं हिंसा की निंदा करता हूं। जो भी इनमें शामिल रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन यदि पुलिस ने नवीन के खिलाफ फौरन कार्रवाई की होती तो हिंसा नहीं होती।

I condemn the act of violence and all those who were involved in the violence should be punished. This could have been averted if police had taken swift action against Naveen. 2/3

निर्दोषों को फंसाया नहीं जाना चाहिए

उन्होंने कहा कि डीजे हल्ली में हुई हिंसा के लिए पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सबूत इक_ा करना चाहिए। पुलिस उन लोगों को रिहा करे जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। निर्दोषों को फंसाया नहीं जाना चाहिए और साथ ही असली दोषियों को छोडऩा नहीं चाहिए।

ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि जब हिंसा हुई थी तब वे कोरोना संक्रमित होने के कारण अस्पताल में थे और अब जब क्वारंटाइन नियम का उन्होंने पालन कर लिया है, तब वे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं।

Many are arrested for orchestrating violence in the DJ Halli. Police should gather evidence and pursue the case. Release those people against whom there is no evidence. Innocents should not be framed and at the same time real culprits should not be let off.



3/3