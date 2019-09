भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने सोशल मीडिया के अपने टि्वटर (Twitter) अकाउंट पर पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) के साथ वाली एक फोटो क्या डाली....अफवाहों और अटकलों का दौर चल पड़ा। हो भी क्यों ना...। इंग्‍लैंड (Ingland) में इसी साल हुए विश्‍वकप (World Cup) के बाद से लगातार क्रिकेट मैदान से दूर चल रहे धोनी के संन्‍यास के बारे में आए दिन विशेषज्ञों के बीच चर्चा हो रही है। कभी मुख्‍य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद (MSK Prasad) तो कभी मुख्‍य कोच रवि शास्‍त्री (Ravi Shashtri) को धोनी के बारे में जारी अटकलों पर विराम लगाना पड़ता है।

कोहली ने जो फोटो शेयर की है, उसका एंगल ही कुछ ऐसा है कि लोग धोनी के संन्‍यास के बारे में चर्चा करने लगे हैं।

समाचार लिखे जाने तक टि्वटर पर कोहली की उस तस्‍वीर को 6 घंटे में करीब सवा लाख लोग लाइक कर चुके हैं और 16 हजार बार रिट्वीट किया जा चुका है। कमेंट करने वालों की संख्‍या लगभग 2000 है।

मुफद्दल वोहरा नामक यूजर ने लिखा '' मेरा अनुमान है कि एमएस धोनी ने कोहली को व्‍यक्तिगत तौर से फोन पर संन्‍यास की घोषणा कर दी है। ''

A game I can never forget. Special night. This man, made me run like in a fitness test 😄 @msdhoni 🇮🇳 pic.twitter.com/pzkr5zn4pG