दीवार ढही , मलबे में दबकर दो मजदूरों की मौत

Wall collapses in Mengaluru, two laborers buried under debris: शहर में शुक्रवार को एक परिसर की दीवार ढहने से दो लोगों की मौत हो गई। दीवार ढहने के समय वहां मजदूर काम कर रहे थे। दीवार ढहते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई।