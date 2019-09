निजी प्रेक्टिस करने वाले चिकित्सकों को चेतावनी

Warning to government doctors who do private practice, मंत्री ने कहा कि या तो वे सरकार के साथ रहें या फिर काम छोडक़र चले जाएं, लेकिन सरकारी सेवा में रहते हुए निजी प्रेक्टिस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।