दूल्हा राजी, दुल्हन भी तैयार लेकिन सास-ससुर को नहीं भाई दुल्हन की साड़ी, टूट गई शादी

Wedding cancelled because bridegroom sari was not good: कहते हैं शादी दो आत्माओं का मिलन है। लेकिन इस मिलन में कभी कभी कुछ ऐसी चीजें बाधा बन जाती हैं जो हम सोच भी नहीं पाते। जी हां, यहां एक शादी इसलिए टूट गई क्योंकि कन्या ने जो साड़ी पहन रखी थी वह ससुराल वालों को पसंद नहीं आई।