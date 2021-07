कर्नाटक में सप्ताहांत कर्फ्यू हटा, लॉकडाउन प्रतिबंधों में और ढील

बेंगलूरु. मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा (Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa) ने शनिवार को राज्य में 5 जुलाई से लॉकडाउन प्रतिबंधों में और ढील (relaxation of lockdown restrictions in the state from 5 July) देने की घोषणा की। राज्य में सप्ताहांत कर्फ्यू (weekend curfew has been lifted) हटा लिया गया है। हालांकि रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू लगा रहेगा।

सीएम ने कोविड से संबंधित दिशानिर्देशों के बारे में निर्णय लेने के लिए शनिवार को मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में उन्होंने घोषणा की कि अगले 15 दिनों के लिए राज्य भर में ढील दी गई है।