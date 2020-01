आखिर वो गंदे मैसेज व वीडियो भेजनेवाला कौन है

who is the one sending the dirty messages and videos: कहानी किसी फिल्मी स्टोरी की तरह रहस्य, रोमांच और मानसिक विकृति (Mystery, Thriller and Mental Distortion) की परेशान करनेवाले दृष्यों से भरी है। रजनी (बदला हुआ नाम) खुद भी नहीं जानती कि वह कौन है जिसने उसकी जिंदगी को खौफ और तनाव से भर दिया है, जो उसके मोबाइल पर गंदे मैसेज ( dirty messages) भेज रहा है।