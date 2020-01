MANGALORE AIRPORT: वह कौन था जिसने एयरपोर्ट पर कॉल करके विस्फोटक की सूचना दी?

Mangalore Airport Suspect: हवाईअड्डे पर विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी लेते हुए एक व्यक्ति के समर्पण करने के बावजूद मेंगलूरु पुलिस राहत की सांस नहीं ले पा रही है। who was the hoax caller: कारण यह है कि वह अभी भी एक गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। आखिर वह कौन था जिसने हवाईअड्डे पर कॉल करके बेंगलूरु जानेवाले विमान में विस्फोटक रखे जाने की सूचना दी थी।