इस सडक़ से जो भी गुजरता है ऊपरवाले को जरूर याद करता है

इस सडक़ से जो भी गुजरता है ऊपरवाले को जरूर याद करता है

Passing through this road is not free from danger, इलेक्ट्रोनिक सिटी, होसूर रोड, बन्नेरघट्टा रोड, मागड़ी रोड और तूमकुरु रोड को जोडऩेवाला नाइस रोड कभी आइटी पेशेवरों के लिए सुगम और पसंदीदा मार्ग होता था। लेकिन, अब यहां से गुजरना जोखिम भरा है। लगभग हर 500 मीटर के अंतर पर पड़े गड्ढे हादसे आमंत्रित करते हैं तो यातायात जाम का कारण भी बनते हैं।