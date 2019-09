कर्नाटक : सिद्धरामय्या क्यों कह रहे हैं भाजपा सरकार को बहरी, गूंगी

Allegations of apathy in flood relief and rehabilitation on Modi government

मोदी प्रचार के लिए अमरीका का दौरा कर सकते हैं, मगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने का समय नहीं