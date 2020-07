कर्नाटक में शुक्रवार को कोरोना के 3693 नए मामले, 115 मरीजों की मौत

बेंगलूरु. कर्नाटक में शुक्रवार को 3,693 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। इनमें से 2,208 मामले अकेले बेंगलूरु शहर में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बेंगलूरु शहर में 75 सहित प्रदेश में कुल 115 मरीजों के मौत की पुष्टि भी की। बीते एक दिन में 1,028 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 33,205 पहुंच गया है।

प्रदेश में मृतकों की संख्या 1,153 और कुल संक्रमितों की संख्या 55,115 (with 3693 new positives COVID-19 tally in Karnataka stands at 55,115 cases) पहुंच गई है। हलांकि छह लोगों की मौत गैर-कोविड कारणों से हुई है। 19,729 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।

गरुवार शाम पांच से शुक्रवार शाम पांच बजे तक कुल 24,700 सैंपल जांचे गए। इनमें से 19,873 नमूने निगेटिव निकले। शुक्रवार शाम तक कुल 9,50,177 नमूने जांचे गए हैं। 8,70,466 नमूने निगेटिव निकले।

बेंगलूरु शहर में 2,208 नए मरीजों की पुष्टि के साथ ही कुल संक्रमितों की तादाद 27,496 पहुंच गई है। इनमें से 20,623 मरीजों का उपचार जारी है। 6,290 मरीज ठीक हो चुके हैं। इनमें से 338 मरीजों को शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी मिली। कुल 582 मरीजों को बचाया नहीं जा सका है। इनमें से एक की मौत गैर-कोविड कारणों से हुई है।

धारवाड़ जिले में 157 मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,731 हो गई। इनमें से 1,086 मरीज उपचाराधीन हैं और 52 मरीज की मौत हुई है।

बल्लारी जिले में 133 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 2,200 संक्रमितों में से 1,181 मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि 965 एक्टिव मामले हैं। 54 मरीजों को बचाया नहीं जा सका है।

विजयपुर जिले में 118 नए मामले सामने आए हैं। कुल 1,238 मरीजों में से 803 ठीक हो चुके हैं। 20 मरीजों की मौत हुई है।

मैसूरु जिले में अब तक 57 मरीज जान गंवा चुके हैं। कुल 1,413 मरीजों में से 93 मरीज की पुष्टि शुक्रवार को हुई। 805 मरीज अब भी उपचाराधीन हैं।

कलबुर्गी जिले में संक्रमितों का तादाद 2,592 पहुंच गई है। 38 मरीजों की मौत हुई है और 987 मरीज उपचाराधीन हैं। 1,567 मरीज ठीक हो चुके हैं।

बीदर जिले में 69 मामले सामने आए हैं। अब तक मिले कुल 1,260 मरीजों में से उपचार के दौरान 53 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 714 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 491 मरीजों का उपचार जारी है।

दक्षिण कन्नड़ जिले में 39 मरीज मिले हैं। कुल 2,797 मरीजों में से 1,704 मरीजों का उपचार जारी है और 53 मरीज की मौत हुई है। इनमें से दो मरीज को मौत अन्य कारणों से हुई। 1,038 मरीज ठीक हो चुके हैं।

अन्य प्रभावित जिले

बल्लारी जिले में 95, उडुपी जिले में 80, उत्तर कन्नड़ जिले में 75, गदग जिले में 59, हावेरी जिले में 58, कोलार जिले में 51, तुमकूरु जिले में 36, रायचुर व ग्रामीण जिले में 33-33, दावणगेरे और चिक्कबल्लापुर जिले में 31-31, कोप्पल जिले में 30, बागलकोट जिले में 29, चिक्कमगलूरु जिले में 28, चित्रदुर्ग जिले में 24, मंड्या जिले में 22, हासन जिले में 21, रामनगर जिले में 14, कोडुगू जिले में 13, शिवमोग्गा व चामराजनगर जिले में 10-10 सहित यादगीर जिले में चार मरीज मिले हैं।