कोविड-19 का पहला मामला सामने आने के बाद दो माह में एक लाख से ज्यादा जांच

बेंगलूरु. कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने गत दो माह में एक लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण जांच की है। इनमें से शनिवार शाम पांच बजे तक केवल 794 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं।

कोरोना (Corona Virus) के खिलाफ जारी लड़ाई में इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर (Dr. K. Sudhakar) ने शनिवार को कहा कि पिछले दो महीने में एक लाख 986 लोगों को जांचा गया है। 92,237 सैंपलों में कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। सकारात्मकता दर 0.78 फीसदी है। जो देश के अन्य कई राज्यों की तुलना में सबसे कम है।

एनआइवी और निम्हांस ने जांचे 28,383 नमूने

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (National Institute of Virology - एनआइवी), बेंगलूरु की अगुवाई में 28 जांच लैबों में ये नमूने जांचे गए हैं। एनआइवी ने 15249, राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान (The National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences- निम्हांस) ने 13134, बेंगलूरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 12527, मैसूरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 9280 और गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने 7004 नमूने जांचे हैं। गुरुवार को 4880 और शुक्रवार को 3557 नमूनों की जांच हुई है।

हर रोज 10 हजार जांच का लक्ष्य

डॉ. सुधाकर ने बताया कि फिलहाल रोजाना औसतन पांच हजार नमूने जांचे जा रहे हैं। 30 मई तक प्रतिदिन 10 हजार जांच करने का लक्ष्य है। इसे हासिल करने के लिए निजी और कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों में आरटी-पीसीआर लैब स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मई के अंत तक प्रदेश में लैब की तादाद 28 से बढ़कर 60 करने की दिशा में काम जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 अप्रेल को युद्ध स्तर पर लैबों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए थे। भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिश भी यही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने लैबों की संख्या बढ़ाने के लिए निम्हांस (NIMHANS) को मेंटर संस्थान के रूप में नामित किया है।

निजी और इएसआइसी अस्पतालों में भी खुलेंगे लैब

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर प्रधान सचिव जावेद अख्तर ने 29 अप्रेल को निजी अस्पतालों सहित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआइसी) अस्पतालों को एक महीने के अंदर कोविड जांच लैब स्थापित करने के निर्देश दिए थे।