कर्नाटक में महिला ने गुजारी कब्रिस्तान में रात, वजह जानकर गर्व करेंगे

बेंगलूरु. विजयपुरा जिले में विजयपुरा जिला पंचायत अध्यक्ष सुजाता कल्लीमनी (Vijayapura zilla panchayat president Sujata Kallimani) ने एक कब्रिस्तान में रात गुजारी। ग्रामीणों को अंध विश्वासों और काला जादू (Superstitions and black magic) से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने रविवार शाम से लेकर सोमवार की सुबह तक कब्रिस्तान (spending a night at the graveyard) में गुजारी।

कल्लीमनी ने बताया कि वह रायचूर में हाल ही तीन बच्चों के बलिदान से परेशान थी। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास और काला जादू आज भी गांवों में प्रचलित है। यह कब्रिस्तान जिला मुख्यालय से महज नौ किलोमीटर दूर है लेकिन लोग यहां कदम रखने से डरते हैं।

बता दें कि दिसंबर 2015 में कांग्रेस नेता सतीश जारकीहोली ने अंध विश्वासों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बेलागवी सिटी कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले सदाशिव नगर के कब्रिस्तान में 24 घंटे बिताए थे। उन्हीं से प्रेरणा लेकर कांग्रेस सदस्य कल्लीमनी ने कब्रिस्तान में रात बिताई।

कई बार गांव में रुकीं

बागलकोट की रहने वाली और कला में स्नातक कल्लीमनी ने अपने पिता और पति को वैज्ञानिक स्वभाव का पोषण करने का श्रेय दिया। वे पिछले आठ महीनों में कई बार गांव में रुक चुकी हैं।

झोपड़ी में भी गुजार चुकी हैं रात

इससे पहले वह एक चरवाहे की झोपड़ी, एक देवदासी के घर, सरकारी अस्पताल, लड़कियों के छात्रावास और बाढ़ प्रभावित गांव में रुकी हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता हनुमंत रोली बागलकोट सीमेंट फैक्ट्री में एक कम्युनिस्ट और ट्रेड यूनियन नेता थे। उन्होंने मुझे बचपन से ही अंध विश्वास पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया था।

वे अमावस्या की रात कब्रिस्तान में बिताना चाहती थीं लेकिन कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए सतीश जारकीहोली की गैर मौजूदगी के कारण वह ऐसा नहीं कर पाईं। रविवार शाम को ग्रामीणों ने उनका स्वागत और कांग्रेस नेता जारकीहोली ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया था।